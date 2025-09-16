Έπεσε την Κυριακή η αυλαία στην 42η έκδοση του Ευρωμπάσκετ, με την Εθνική μας να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο, επιστρέφοντας σε βάθρο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Την Τρίτη η FIBA δημοσίευσε στους λογαριασμούς της στα social media ένα απολαυστικό βίντεο, διάρκειας εννέα λεπτών, το οποίο περιλαμβάνει τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Greek Freak» στην πορεία της «επίσημης αγαπημένης» μέχρι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου είχε 27,3 πόντους, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και σχεδόν ένα μπλοκ ανά ματς σε σύνολο επτά αγώνων, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα του Ευρωμπάσκετ!