H γνωστή σελίδα Football Meets Data μετά την κλήρωση των ομίλων του Nations League τα έβαλε… κάτω και παρουσίασε τις ακριβείς πιθανότητες που έχει κάθε ομάδα στον όμιλο της.

Η Εθνική Ελλάδος κληρώθηκε στον δεύτερο όμιλο της League A του Nations League και θα βρει στον δρόμο της… «μεγαθήρια». Γερμανία, Ολλανδία και… Σερβία.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρά το πολύ δύσκολο έργο θα κυνηγήσει μέχρι τέλους το καλύτερο καθώς η πορεία της στον εν λόγω όμιλο θα καθορίσει και την τύχη της στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028.

