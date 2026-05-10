Η Εθνική χάντμπολ ολοκληρώνει στο γήπεδο χάντμπολ του ΣΕΦ το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της για τα πλέι οφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 με την Ολλανδία.

Από το Σάββατο άρχισαν να ενσωματώνονται σταδιακά οι αθλητές που αγωνίζονται στο εξωτερικό, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένονται οι Λιάπης, Τσακουρίδης. Τη Δευτέρα θα κάνουν προπόνηση και οι Μπουκοβίνας, Μπόσκος.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αναχωρήσει το πρωί της Δευτέρας (11/5), για τη Χαλκίδα με 19 αθλητές, καθώς δεν υπολογίζονται λόγω τραυματισμού οι Αλεξίου, Κοτανίδης και Πασσιάς.

Εκεί η Εθνική θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για τον αγώνα της Τετάρτης (19:30 – ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) με αντίπαλο την Ολλανδία, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Με απόφαση της Ομοσπονδίας η είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι ελεύθερη.

Οι 19 αθλητές που βρίσκονται στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Γιώργου Ζαραβίνα, είναι οι: Μιχαηλίδης, Παπαντωνόπουλος, Θ. Παπάζογλου, Τζίμπουλας, Μάνθος (Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή), Παναγιώτου, Αραμπατζής (ΑΕΚ), Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Λ. Παπάζογλου, Παγιάτης (Αθηναϊκός), Mπατής (ΑΣΕ Δούκα), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ/Γερμανία), Τόσκας (Σαμπερί/Γαλλία), Λιάπης (Οχρίδα/Βόρεια Μακεδονία), Μπόσκος (Μπουντάι/Ουγγαρία), Τζωρτζίνης (Γκορένιε/Σλοβενία), Τσακουρίδης (Φούχσε/Αυστρία).