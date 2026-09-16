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Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που υπολογίζει για τις προπονήσεις και τους φιλικούς αγώνες στην Τσεχία. Η ομάδα θα βρεθεί στην χώρα από τις 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου.
Αναλυτικά:
Τερματοφύλακες: Χρήστος Γείτονας (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Κυριαζής (Ρεάλ Σολτ Λέικ), Γεώργιος Νικολαΐδης (ΠΑΟΚ)
Αμυντικοί: Γεώργιος Γούσιος (Ολυμπιακός), Βασίλειος Λάβδας (Παναθηναϊκός), Αντρέας Πουλόπουλος (Βέρντερ Βρέμης), Γεώργιος Σιώζιος (Ολυμπιακός), Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας (Παναθηναϊκός), Αθανάσιος Φιλιππιάδης (ΑΕΚ), Νικόλαος Χαλδέζος (ΠΑΟΚ), Ιωάννης Ψυρούκης (ΠΑΟΚ)
Μέσοι: Ματίας Ζόγκου (Αστέρας Τρίπολης), Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου (-), Παναγιώτης Μπινιάρης (Παναθηναϊκός), Αλέξανδρος Μωυσιάδης (Ολυμπιακός), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (ΟΦΗ), Σαραφιανός Παπασαραφιάνος (Άρης), Φάμπιο Ρεφατλλάρι (Βόλος)
Επιθετικοί: Αργύρης Αργυρίου (ΑΕΚ), Λεωνίδας Βασιλειάδης (Φορτούνα Ντίσελντορφ), Κωνσταντίνος Καραγγέλης (Στουτγάρδη), Αλέξιος Μπαϊραμίδης (Πανιώνιος), Ιάσωνας Νεμπής (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Σουβλατζής (ΠΑΟΚ)
Το πρόγραμμα των αγώνων:
1ος αγώνας: Ελλάδα – Σλοβακία, 28 Σεπτεμβρίου 2026 16:00 (τοπική ώρα)
2ος αγώνας: Ελβετία – Ελλάδα, 30 Σεπτεμβρίου 2026 16:00 (τοπική ώρα)
3ος αγώνας: Τσεχία – Ελλάδα, 3 Οκτωβρίου 2026 11:00 (τοπική ώρα)