Η εθνική μας ομάδα χάντμπολ των γυναικών κοίταξε στα μάτια την πανίσχυρη Ισπανία αλλά τελικά υπέκυψε στην ανωτερότητά της με 24-22 στη μεταξύ τους αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου του EURO 2026 που διεξήχθη στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε ηττηθεί στον α’ γύρο με 35-15, αλλά αυτή τη φορά κατάφερε να βρίσκεται κοντά στο σκορ και να συνεχίζει να διατηρεί ελπίδες για πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης εφόσον καταφέρει να πλασαριστεί στους τέσσερις καλύτερους τρίτους από τους συνολικά έξι ομίλους.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr