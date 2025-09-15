Ο Νίκος Γκάλης, ένας από τους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ, έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η Εθνική ομάδα, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket.

Η «γαλανόλευκη» επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό και πανηγύρισε με ενθουσιασμό την επιστροφή στο βάθρο, με τον Γκάλη να εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια μέσω ανάρτησης.

«Πάντα επίσημη αγαπημένη», έγραψε μεταξύ άλλων ο Νίκος Γκάλης, συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφία των διεθνών να χορεύουν συρτάκι στο κέντρο της Arena Riga.