Ο Βασίλης Παπαδάκης τόνισε πως οι νεαροί Έλληνες διεθνείς ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πλάνο και υπογράμμισε ότι η ομάδα βρήκε τα δύο γκολ σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της αναμέτρησης.

Η Εθνική Παίδων συνδύασε την παρθενική της συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 με νίκη και έγραψε ιστορία στο Κατάρ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 2-1 της Αιγύπτου στην Ντόχα και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη.

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