Ο Κώστας Παπανικολάου έκανε τον απολογισμό του αγώνα στις δηλώσεις μετά την ήττα με 71-56 από την Πορτογαλία, προσπαθώντας να κρατήσει ένα θετικό κλίμα εν όψει της Β’ Προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ 2027.

Στις δηλώσεις του, ο Κώστας Παπανικολάου εστίασε στην κακή αγωνιστική παρουσία της Εθνικής ομάδας, αποφεύγοντας να δικαιολογηθεί μέσω της διαιτησίας. Στη συνέχεια, ανέλυσε τα λάθη στην επίθεση, όπου εντόπισε έλλειψη ηρεμίας, βιασύνη και κακές αποφάσεις που οδήγησαν στη χαμηλή παραγωγικότητα των 56 πόντων.

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