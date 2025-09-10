Ο Κώστας Παπανικολάου απέδωσε την άνετη νίκη επί της Λιθουανίας στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 στη σφοδρή επιθυμία των Ελλήνων διεθνών. Ο αρχηγός της «επίσημης αγαπημένης» εξέφρασε και την πικρία που ένιωσε βλέποντας αρνητικά σχόλια για την εθνική ποδοσφαίρου μετά την ήττα από τη Δανία.

«Βλέποντας την εθνική ποδοσφαίρου, τα Social Media, μετά το τέλος του αγώνα, είδα πολλούς να μειώνουν τα παιδιά αυτά, μια γενιά ελπιδοφόρα, παιδιά που εκπροσωπούν την Ελλάδα και είναι στενάχωρο να βλέπω τα σχόλια που γίνονται για παιδιά 23, 24, 29 χρονών, από ανθρώπους μεγαλύτερους σε ηλικία. Παιδιά που έχουν διαγράψει μια πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για την χώρα μας. Όλοι οι γονείς λέμε ότι αυτό που θέλουμε είναι να δούμε τα παιδιά μας να γίνονται καλοί άνθρωποι στην κοινωνία και χρήσιμοι, πως περιμένουμε να το δούμε αυτό όταν βλέπουμε τα σχόλια που γίνονται από μεγαλύτερους σε ηλικία; Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας ο αθλητισμός και του τι είμαστε ως λαός. Ας αλλάξουμε το τσιπάκι, να βλέπουμε το θετικό και όχι το αρνητικό και τα άσχημα».

Για την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, ο Κώστας Παπανικολάου επισήμανε: «Το θέλαμε πολύ, αλλά όπως είπε και ο Γιάννης στο τέλος δεν έχουν καταφέρει ακόμη κάτι, δεν έχουμε κερδίσει ακόμη κάτι. Δώσαμε στον εαυτό μας μία ακόμη ευκαιρία και το όνειρο είναι ακόμη μπροστά και μπορούμε να το κυνηγήσουμε. Είμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Το μόνο που μπορώ να πω και επειδή είναι μετά από νίκη είναι… ευκαιρία».