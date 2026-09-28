O Γιώργος Βαγιαννίδης θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψει των επερχόμενων εντός έδρας αναμετρήσεων της Εθνικής Ελλάδας με Ολλανδία και Γερμανία.

Ο διεθνής δεξιός μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη χθεσινή αναμέτρηση της χώρας με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο. Τη θέση του πήρε ο Μανώλης Σάλιακας στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε στην Εθνική τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ως μία έξτρα λύση.

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