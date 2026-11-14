Το 7-0 στο Άμστερνταμ ήταν η πιο βαριά ήττα στην καριέρα του Γιοβάνοβιτς και άφησε την Εθνική στους 8 βαθμούς, ισόβαθμη με τη Γερμανία και πίσω από την Ολλανδία που έχει 11. Η Σερβία έχει μείνει στο μηδέν. Οι δύο πρώτες του ομίλου περνούν στα προημιτελικά και όλα θα κριθούν τη Δευτέρα, με την Ελλάδα να υποδέχεται τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό και τη Γερμανία να φιλοξενεί την Ολλανδία.

Το χαρτί που κρατά η Εθνική είναι οι αναμετρήσεις με τη Γερμανία. Την κέρδισε 1-0 στο Άουγκσμπουργκ και έφερε 0-0 στην Τούμπα, οπότε σε οποιαδήποτε ισοβαθμία μόνο με τους Γερμανούς το προβάδισμα είναι δικό της. Αν η Ελλάδα νικήσει τη Σερβία και φτάσει τους 11, η πρόκριση είναι σίγουρη όσο η Γερμανία δεν κερδίζει την Ολλανδία. Με ισοπαλία ή, νίκη των Ολλανδών, οι Γερμανοί μένουν στους 9 ή στους 8 και η Εθνική είναι δεύτερη. Το επικίνδυνο σενάριο είναι η γερμανική νίκη, που φέρνει τριπλή ισοβαθμία στους 11. Εκεί και οι τρεις ομάδες θα έχουν 5 βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια και θα κριθούν όλα από τη διαφορά τερμάτων.

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