Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερη πρώτη εβδομάδα με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας! Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ έλαμψε στη ρεβάνς της Ελλάδας με την Σκωτία και στην ιστορική νίκη της «γαλανόλευκης» με σκορ 3-0, με τον νεαρό άσο να σκοράρει ένα εκπληκτικό γκολ για το 0-2!

Οι εμφανίσεις του στο Βέλγιο και πλέον με την Εθνική, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, καθώς, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Wonderkids στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, για χάρη του Καρέτσα έγινε… παρέλασε σκάουτερς στο «Χάμπτεν Παρκ», καθώς, η μισή σχεδόν Premier League βρέθηκε στη Γλασκώβη για να τον τσεκάρει!

Συγκεκριμένα, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Νιούκαστλ, η Άστον Βίλα, η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Μπράιτον, είχαν στείλει ανθρώπους τους στο χθεσινό ματς για να παρακολουθήσουν δια ζώσης τον νεαρό ταλαντούχο άσο!

