Ένα ακόμα πολύτιμο βαθμό πήρε η αλύγιστη Ελλάδα, που κράτησε τη Γερμανία στο 0-0 στην κατάμεστη Τούμπα. Η Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που παρέμεινε αήττητη για 4η αγωνιστική, έφτασε τους 8 βαθμούς και συγκατοικεί πλέον με την Ολλανδία που νίκησε 2-1 τη Σερβία, στην κορυφή του Group 2 της League A του UEFA Nations League.

Η ισοπαλία ήρθε για τη γαλανόλευκη με πολύ κόπο και ιδρώτα, ωστόσο ήταν η ανταμοιβή για την τεράστια προσπάθεια, το πείσμα και την επιμονή της, ειδικά στο δεύτερο μέρος. Η Ελλάδα κοίταξε στα μάτια για δεύτερο ματς τη Γερμανία, την κράτησε άσφαιρη εκ νέου και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της αναφορικά με την είσοδο στην οκτάδα της διοργάνωσης.

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