Η Εθνική Νέων συνέτριψε το Καζακστάν με 4-2 και… θα συνεχίσει για την 3η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου προκριματικού γύρου στη β’ φάση των προκριματικών για το Euro U19.

Η γαλανόλευκη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων το απόγευμα της Τρίτης 9/6 στην Τούμπα, πήρε τη νίκη και τερμάτισε στη 2η θέση με τέσσερις βαθμούς, ισοβαθμώντας με το Καζακστάν. Η Πορτογαλία τερμάτισε πρώτη με έναν βαθμό παραπάνω. Αυτή που γνώρισε τον υποβιβασμό στη League B ήταν η Σερβία.

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