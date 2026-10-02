Στα backstage πλάνα από τη σπουδαία βραδιά της Εθνικής ομάδας στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία ξεχωριστή θέση κατέχει σ’ αυτά η ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη προς τους συμπαίκτες του, λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τους «Οράνιε».

Ο διεθνής επιθετικός θέλησε να ανεβάσει την ένταση και την συγκέντρωση των συμπαιχτών του, υπενθυμίζοντάς τους πως οι δύο προηγούμενες νίκες δεν ήταν αρκετές και πως απέναντι στους Ολλανδούς απαιτούνταν ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια.

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