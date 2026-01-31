Η Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών επικράτησε της Ιταλίας, εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλό της στη β’ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας και πήρε το «καλό» εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Με όπλο το εντυπωσιακό πρώτο οκτάλεπτο, όπου προηγήθηκε με 6-1, η Ελλάδα έφτασε στη νίκη με 15-10. Παρ’ όλα αυτά, ο ομοσπονδιακός προπονητής Χάρης Παυλίδης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της ομάδας στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr