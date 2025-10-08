Ο Βαγγέλης Παυλίδης εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (8/10) ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (9/10, 21:45, Αlpha) με την Σκωτία στο «Χάμπτεν Παρκ» της Γλασκώβης, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο διεθνής φορ της Μπενφίκα αναφέρθηκε στην επέτειο ενός έτους απ’ τον τραγικό χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ, αλλά και στο περιβραχιόνιο του αρχηγού της εθνικής ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης στη συνέντευξη Τύπου:

-Για την ανυπομονησία που υπάρχει για το παιχνίδι:

«Όλοι το περιμέναμε πολύ, ειδικά μετά την τελευταία ήττα και την κακή εμφάνιση. Περιμέναμε να έρθουν σύντομα τα επόμενα παιχνίδια».

-Για το αν υπάρχει ψυχολογικό αβαντάζ, μετά το 0-3 του Μαρτίου:

«Θα είναι διαφορετικό παιχνίδι και θα είναι πιο έτοιμοι. Άλλες διοργανώσεις το Nations League με τα προκριματικά. Είχαμε κάνει ένα καλό παιχνίδι τώρα, όμως τώρα θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη εμφάνιση γιατί τώρα είναι ακόμα πιο κρίσιμο για μας».

-Για τον τραγικό θάνατο του Μπάλντοκ και το γεγονός ότι αύριο (09/10) συμπληρώνεται ένας χρόνος από το γεγονός:

«Σίγουρα, κάθε παιχνίδι από τότε γίνεται με τον Γιώργο δίπλα μας. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω κάτι, σε όλους μας λείπει. Θα παίξουμε και γι’ αυτόν, όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι».

-Για το περιβραχιόνιο:

«Μεγάλη τιμή για μένα να είμαι αρχηγός της Εθνικής. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουμε μεγάλες υποχρεώσεις. Ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος είναι αρχηγοί, απλά έτυχε να το φορέσω εγώ. Ό,τι και να λέμε όμως είναι μεγάλη τιμή και χαρά να φοράς το περιβραχιόνιο».