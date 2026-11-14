Η Εθνική μας ομάδα γνώρισε ντροπιαστική ήττα με 7-0 από την Ολλανδία για το Nations League και ο Βαγγέλης Παυλίδης άσκησε έντονη κριτική στην εμφάνιση της Εθνικής. «Σήμερα τα πετάξαμε ξανά, με κακή εμφάνιση», δήλωσε ο διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα.

«Πρέπει να βελτιωθούμε και να καταλάβουμε ότι τα τέσσερα καλά παιχνίδια που κάναμε τον προηγούμενο μήνα δεν σημαίνουν πως έχουμε πετύχει κάτι. Ως ομάδα δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, κι εγώ μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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