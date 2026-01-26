Παρά την άνετη νίκη με 24-7 επί της Σλοβακίας στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών που διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας. Ο Χάρης Παυλίδης εξέφρασε παράπονα για την απόδοση των έμπειρων αθλητριών του, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου εν όψει της συνέχειας.

«Ήθελα συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν ακολούθησαν, και αυτό με εκνευρίζει» είπε ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση και συνέχισε:

«Ζήτησα πράγματα που είναι εύκολο να ακολουθήσεις, αρκεί να είσαι σοβαρός και συγκεντρωμένος. Δεν ήμασταν τίποτε από τα δύο. Ζήτησα να παίξουμε σαν παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τόσα παιδαριώδη λάθη» υποστήριξε και τόνισε: «Θα ήθελα να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας. Αυτό εξαρτάται και από τις ίδιες τις παίκτριες, αν θέλουν να διεκδικήσουν πάλι ένα χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση…».

Επίσης, ο έμπειρος τεχνικός έκανε λόγο για «αναγκαστική ανανέωση» στην Εθνική, αλλά πρόσθεσε πως «το καλό είναι πως έχουν μπει στην ομάδα κάποια νέα παιδιά, που πραγματικά η παρουσία τους ήταν το μόνο θετικό στο σημερινό ματς. Δείχνουν ότι μπορούν να σταθούν σε υψηλό επίπεδο» αναφερόμενος στην Ανδρονίκη Καραγιάννη και την Αφροδίτη Μπιτσάκου.

Από την πλευρά της η 17χρονη Ανδρονίκη Καραγιάννη, η οποία έκανε ντεμπούτο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών, επισήμανε: «Νιώθω πολύ ωραία που μπορώ να εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα και προσπαθώ να το ζήσω στο μέγιστο. Έχουμε πολύ καλή ομάδα και προσπαθούμε μέσα από τα παιχνίδια να βρούμε αγωνιστικό ρυθμό».

Τέλος, το νεώτερο μέλος της εθνικής, η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου, είπε: «Είναι απίστευτο συναίσθημα να παίζεις σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση».