Φτωχότερο είναι από σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ο Γιάννης Κόλλιας, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει επί σειρά ετών προπονητής της Εθνικής Ελπίδων.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η κόρη του Γεωργία με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, η οποία ανέφερε τα εξής: «Πατέρα μου, οδηγέ της ζωής μου, φως μου, στήριγμά μου … τα συν και τα πλην μας, πάντα εκεί, πάντα δίπλα μου. Ένα ακόμη πικρό ποτήρι … πέτα, πέτα, πέτα ψηλά και ξεκουράσου».

Ποιος ήταν ο Γιάννης Κόλλιας

Ο εκλιπών γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1933 στην Κόρινθο και ήταν αριστούχος της Σχολής Προπονητών της ΕΠΟ, όπως και της Σχολής Προπονητών της αγγλικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Επί σειρά ετών διατέλεσε υπεύθυνος των Εθνικών ποδοσφαιρικών ομάδων στα τμήματα, ενώ θήτευσε και στους πάγκους πολλών ποδοσφαιρικών συλλόγων, όπως ο Ολυμπιακός.

Για πάρα πολλά χρόνια ήταν στον πάγκο της Εθνικής Ελπίδων και με εκείνον στο «τιμόνι» η Under 21 της χώρας μας έφτασε το 1998 στον τελικό του αντίστοιχου EURO, όπου και έχασε από την Ισπανία, σε μία μεγάλη διάκριση για τη «γαλανόλευκη». Όταν δε ήταν στον πάγκο της Νέων, τερμάτισε στην 4η του EURO του 1974.

Είχε γαλουχήσει ποδοσφαιρικά τους πρωταγωνιστές του 2004

Είναι χαρακτηριστικό πως σε μικρές ηλικίες εργάστηκε με τους μετέπειτα πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, οι οποίοι και κατά καιρούς στάθηκαν στην παρουσία του και στο εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε.

«Ο κυρ Γιάννης για εμάς όλους, αλλά κυρίως για εμένα, ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε περισσότερο απ’ όλους στο ταλέντο μας όταν είμασταν μικροί», είχε δηλώσει στο παρελθόν για τον Γιάννη Κόλλια, ο Τραϊανός Δέλλας, προσθέτοντας:

«Έφτιαξε μια ομάδα και την έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, ασχέτως εάν δεν την κατέλαβε. Σημασία έχει ο χαρακτήρας, το ήθος και η παιδαγωγική προσέγγιση που είχε στα πράγματα, τότε ίσως δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε, πλέον όμως, είναι απόλυτα κατανοητό για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και τα παιδιά.

Τον ευχαριστώ λοιπόν γιατί πίστεψε σ’ εμάς, μας καθοδήγησε, μας έδωσε ευκαιρίες! Πολλά από τα παιδιά του έκαναν μεγάλες καριέρες και στέφθηκαν το 2004 Πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Γιάννης Κόλλιας έχει την αγάπη, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη όλων μας».

Το εγκώμιο του εκλιπόντα είχε πλέξει και ο Άγγελος Μπασινάς, ο οποίος είχε αναφέρει: «Για τον κ. Γιάννη Κόλλια τα λόγια είναι περιττά. Να περιγράψουν την πορεία του ως προπονητή γιατί ήταν ο προπονητής που έκανε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές να δούμε με άλλη ματιά την Εθνική ομάδα και γι’ αυτό δικαιώθηκε με την μετέπειτα πορεία της. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και είναι το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε γι’ αυτόν, ένα παιχνίδι προς τιμήν του στην Κόρινθο».

Από τη μεριά του ο Γιώργος Καραγκούνης είχε δηλώσει γι’ αυτόν: «Ο κ. Γιάννης Κόλλιας δεν είναι μόνο πολύ καλός προπονητής. Είναι μεγάλος παιδαγωγός! Μας καθοδήγησε όλα τα παιδιά, εντός αγωνιστικού χώρου, κυρίως όμως εκτός γηπέδου, κι αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Μας έμαθε πώς να σκεφτόμαστε, πώς να βλέπουμε τα πράγματα κι αυτή η γνώση ήταν σημαντική για την μετέπειτα εξέλιξη όλων μας»!