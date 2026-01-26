Με τον πλέον εμφατικό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών, επικρατώντας άνετα της Σλοβακίας με 24-7 και στέλνοντας από νωρίς μήνυμα ισχύος στον Α’ όμιλο της διοργάνωσης.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε από το πρώτο οκτάλεπτο με υψηλό ρυθμό, πίεση στην άμυνα και απόλυτη αποτελεσματικότητα στην επίθεση, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το ματς από νωρίς. Το αρχικό 7-0 δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, με την ελληνική ομάδα να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό και να ανοίγει συνεχώς τη διαφορά.

Πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης ήταν η εντυπωσιακή Ανδρονίκη Καραγιάννη, η οποία στο ντεμπούτο της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πέτυχε πέντε τέρματα, δείχνοντας πως το μέλλον της ανήκει. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και η πρώτη συμμετοχή της μόλις 15 ετών Αφροδίτης Μπιτσάκου, η οποία συνδύασε το ντεμπούτο της με γκολ, εκτελώντας εύστοχα πέναλτι στο τρίτο οκτάλεπτο.

