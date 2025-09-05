Η FIBA αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» στην μεγάλη νίκη με 90-86 ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς έχασε το «triple double» για μία ασίστ με την FIBA να τον χαρακτηρίζει «τρομακτικό». «Δεν μπορείς να ξεφύγεις από τον Giannis» συμπληρώνει η με βίντεο από το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο μετά από ασίστ του Ντόρσεϊ.

«Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»

The GREEK FREAK delivers! 🇬🇷 Giannis leads Greece to a win over Spain with a MONSTER performance. 📊 25 PTS | 14 REB | 9 AST#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/w2HheMpmqG — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

In another #EuroBasket classic between 2 European powerhouses Greece survives & defeats Spain for the first time since 2013 in a major event! 🇬🇷🇪🇸 pic.twitter.com/0D7ZFpx3Hp — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

Την ίδια ώρα στην Ισπανία, που αποκλείστηκε πρόωρα από τη συνέχεια του Ευρωμπάσκετ, κυριαρχεί η απογοήτευση.

Η «Marca» ανέβασε κείμενο με τίτλο «Η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή της» στο οποίο αναφέρει:

«Στις πύλες του κλειστού “Σπύρος Κυπριανού”, θα μπορούσε να τοποθετηθεί μια πλάκα που να γράφει: “Εδώ κείτεται η Ισπανία, η ομάδα που κυριάρχησε στην Ευρώπη για 25 χρόνια. Γιατί η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό με μια τιμητική ήττα από την Ελλάδα (86-90), η οποία την απέκλεισε από το Ευρωμπάσκετ. Η εποχή του Σκαριόλο τελειώνει επίσης, καθώς δέχεται ένα σκληρό αντίο, που δεν αρμόζει στην καριέρα του στην ομάδα».

Η «AS» γράφει για «Το τέλος μιας εποχής». «Η Ισπανία αποκλείεται από το Ευρωμπάσκετ με την πρώτη ευκαιρία, μια καταστροφή που δεν μετριάζεται από την τελική προσπάθεια εναντίον των Ελλήνων. Μια κηλίδα στο πρόσωπο του Σκαριόλο, η οποία, ωστόσο, κλείνει μια αξέχαστη εποχή που θα παραμείνει για πάντα», σημειώνει.