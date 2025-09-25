Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στις 7 και στις 9 Οκτωβρίου
Η Εθνική Νεανίδων είναι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα «εγκαινιάσει» το αθλητικό κέντρο της ΕΠΟ «Γ. Βαρδινογιάννης».
Συγκεκριμένα, η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει εκεί σε δύο φιλικούς αγώνες την αντίστοιχη της Ουγγαρίας στις 7 και στις 9 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 11:30 και οι δύο.
Γι΄ αυτά τα παιχνίδια ο ομοσπονδιακός προπονητής, Γιώργος Παπακώστας, κάλεσε 24 παίκτριες, που είναι οι:
Tερματοφύλακες
Πεταλωτή Ραφαηλία-Δήμητρα
Φόρλιακα Χριστίνα
Κωνσταντινίδου Ευανθία
Αμυτνικοί
Κιουρεξίδου Ευμορφία
Μπαρτζακλή Πελαγία-Γρηγορία
Καλοκαιρινού Καλλιόπη
Ντάτη Ιωάννα
Κωνιωτάκη Παρασκευή
Κώστα Ζωή-Αμαρυλλίς
Τσαούση Θεανώ
Μέσοι
Μούγιου Μαρία-Ελένη
Βασιλούνης Αναμπέλλα
Χαρίτου Άννα
Νάνου Ευαγγελία
Δρακογιαννάκη Κωνσταντίνα-Γεωργία
Δέλιου Παρασκευή
Κολέμπα Μυρτώ
Αργυρίου Παναγιώτα
Επιεθετικοί
Μελισσανίδη Μάριαμ
Πλατανιά Κωνσταντίνα-Μαρία
Πάστρα Μαρκέλλα
Κακαλέτρη Βάια
Μοσχονά Γεωργία
Τζούρτζεβιτς Ηλέκτρα