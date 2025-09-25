Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στις 7 και στις 9 Οκτωβρίου

Η Εθνική Νεανίδων είναι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα «εγκαινιάσει» το αθλητικό κέντρο της ΕΠΟ «Γ. Βαρδινογιάννης».

Συγκεκριμένα, η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει εκεί σε δύο φιλικούς αγώνες την αντίστοιχη της Ουγγαρίας στις 7 και στις 9 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 11:30 και οι δύο.

Γι΄ αυτά τα παιχνίδια ο ομοσπονδιακός προπονητής, Γιώργος Παπακώστας, κάλεσε 24 παίκτριες, που είναι οι:

Tερματοφύλακες

Πεταλωτή Ραφαηλία-Δήμητρα

Φόρλιακα Χριστίνα

Κωνσταντινίδου Ευανθία

Αμυτνικοί

Κιουρεξίδου Ευμορφία

Μπαρτζακλή Πελαγία-Γρηγορία

Καλοκαιρινού Καλλιόπη

Ντάτη Ιωάννα

Κωνιωτάκη Παρασκευή

Κώστα Ζωή-Αμαρυλλίς

Τσαούση Θεανώ

Μέσοι

Μούγιου Μαρία-Ελένη

Βασιλούνης Αναμπέλλα

Χαρίτου Άννα

Νάνου Ευαγγελία

Δρακογιαννάκη Κωνσταντίνα-Γεωργία

Δέλιου Παρασκευή

Κολέμπα Μυρτώ

Αργυρίου Παναγιώτα

Επιεθετικοί

Μελισσανίδη Μάριαμ

Πλατανιά Κωνσταντίνα-Μαρία

Πάστρα Μαρκέλλα

Κακαλέτρη Βάια

Μοσχονά Γεωργία

Τζούρτζεβιτς Ηλέκτρα