Παίζοντας κατά διαστήματα εξαιρετικό ποδόσφαιρο, η εθνική ομάδα παίδων (U17) επικράτησε 3-1 της Αρμενίας στο Γερεβάν σε φιλικό παιχνίδι εν όψει των επίσημων υποχρεώσεών της στα προκριματικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της κατηγορίας, που ξεκινούν στα τέλη Οκτωβρίου. Χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα προηγήθηκε 3-0, ενώ στο 86′ ήρθε το γκολ με το οποίο μείωσαν οι Αρμένιοι.

Η εθνική άνοιξε το σκορ στο 26′, όταν από τη σέντρα του Σούβλατζη η μπάλα έφτασε στον Ματέρα και αυτός πέρασε στον Χαλδέζο που σημείωσε το 1-0 με δυνατό σουτ. Στο 68΄ήταν η σειρά του Σούβλατζη να πετύχει γκολ, όταν εκμεταλλεύτηκε ασθενή απόκρουση του Αρμένιου τερματοφύλακα και πλάσαρε από κοντά για το 2-0.

Το τρίτο ελληνικό γκολ ήρθε στο 75΄ με ωραία ενέργεια από αριστερά και ιδανικό πλασέ του Νεμπή. Οι Αρμένιοι κατάφεραν να μειώσουν σε 3-1 στο 86΄ με απευθείας φάουλ του Ερβαντιάν.

Η σύνθεση της εθνικής:

Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Ψυρούκης, Χαλδέζος, Καλπάκης, Παπαδάκης, Νεμπής, Μωυσιάδης, Σούβλατζης, Ματέρα, Κοντέκας, Λαζαρίδης. Αγωνίστηκαν ακόμη: Λαζαρίδης, Γούσιος, Παπαγεωργίου, Γκέρσος, Τσαλαπατανάκης, Παπασαραφιανός, Σεφερλής, Φιλιππιάδης.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν εκ νέου αντιμέτωπες στο ίδιο γήπεδο σε φιλικό αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο στις 18:00.