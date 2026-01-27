Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Εθνική Ελλάδας τον αγώνα με τη Γαλλία, την οποία «έπνιξε» με 23-5 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη Β’ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε αποφασισμένη από το πρώτο λεπτό, «καθάρισε» από νωρίς το ματς και πλέον στρέφει το βλέμμα της στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (29/01, 15:45) απέναντι στη Γερμανία. Το Σαββατοκύριακο 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου θα δώσει τα δύο παιχνίδια της στη Β’ φάση, με αντιπάλους την Ιταλία και μία εκ των Σερβίας ή Κροατίας.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 7-2, 6-0, 3-1

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Πάτρα (πέναλτι), 2-0 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 2-1 Μπενλεκμπίρ (κόντρα), 3-1 Τριχά (πέναλτι), 4-1 Β. Πλευρίτου (κόντρα), 4-2 Βερνού (πέναλτι), 5-2 Νίνου (περιφέρεια), 6-2 Σιούτη (περιφέρεια), 7-2 Β. Πλευρίτου (π.π.), 8-2 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 9-2 Φουντωτού (πέναλτι), 10-2 Μυριοκεφαλιτάκη (πέναλτι), 10-3 Μπουλούκμπασι (περιφέρεια), 11-3 Μπιτσάκου (κόντρα), 12-3 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 13-3 Πάτρα (περιφέρεια), 13-4 Μπενλεκμπίρ (πέναλτι), 14-4 Ξενάκη (φουνταριστός), 15-4 Νίνου (π.π.), 16-4 Ξενάκη (φουνταριστός), 17-4 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 18-4 Μπιτσάκου (κόντρα), 19-4 Β. Πλευρίτου (π.π.), 20-4 Νίνου (περιφέρεια), 20-5 Μπουλούκμπασι (περιφέρεια), 21-5 Ελευθ. Πλευρίτου (πέναλτι), 22-5 Φουντωτού (κόντρα), 23-5 Τριχά (μπάσιμο).

Η Εθνική είχε 3/6 με παίκτρια παραπάνω, 5/6 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού, 1 με μπάσιμο και 7 στην κόντρα.

Η Γαλλία είχε 0/5 με παίκτρια παραπάνω, 2/4 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια και 1 στην κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Ερτό (5’45” πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου) και η Μυριοκεφαλιτάκη (2’01” πριν το τέλος του αγώνα).

Διαιτητές: Καμπάνιας (Ισπανία), Γκερασίμοφ (Μ. Βρετανία)

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 4, Τριχά 2, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη

Γαλλία (Λορέν Ντερεντί): Λεφέμπβρ, Αντρές, Μπουγκραρά, Μπουλούκμπασι 2, Μπενλεκμπίρ 2, Ντι Φραζά, Ερτό, Βερνού 1, Κίλιτς-Πεγκουρί, Ρασπό, Ντιφλό, Σεσερές, Μπουρλ, Πουρτό