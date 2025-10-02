Ανοιχτή … λεωφόρο για την τετράδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα βρει η Εθνική Υδατοσφαίρισης των Γυναικών, καθώς η κλήρωση που διενεργήθηκε το μεσημέρι στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας, την κράτησε μακριά από τους πιο ισχυρούς αντιπάλους.

Οι πρωταθλήτριες κόσμου κληρώθηκαν στον Α΄ όμιλο, μαζί με τη Γαλλία, τη Σλοβακία και τη Γερμανία, και λογικά θα κάνουν άνετα το «3 στα 3». Στη Β΄ φάση, οι δύο πρώτοι του ομίλου θα σχηματίσουν ένα νέο γκρουπ με τους δύο πρώτους του Γ΄ ομίλου, όπου κληρώθηκαν η Ιταλία, η Σερβία, η Κροατία και η Τουρκία.

Η «γαλανόλευκη» θα είναι μαζί με την Ιταλία τα ακλόνητα φαβορί για πρόκριση στην τετράδα, τη στιγμή που στην άλλη πλευρά του «ταμπλό», μία εκ των Ισπανίας, Ολλανδίας και Ουγγαρίας θα μείνει εκτός ημιτελικών.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Φουντσάλ, στο νησί της Μαδέιρα, από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου.

Η κλήρωση των ομίλων:

Α΄ Όμιλος: Ελλάδα, Γαλλία, Σλοβακία, Γερμανία

Β΄ Όμιλος: Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία

Γ΄ Όμιλος: Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία

Δ΄ Όμιλος: Ολλανδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ

Στη Β΄ φάση οι ομάδες μεταφέρουν το σύνολο των αποτελεσμάτων τους από την Α΄ φάση και οι νέοι όμιλοι:

Θέσεις 1-8

Ε΄ Όμιλος: Α1, Γ1, Α2, Γ2

ΣΤ΄ Όμιλος: Β1, Δ1, Β2, Δ2

Θέσεις 9-16

Ζ΄ Όμιλος: Α3, Γ3, Α4, Γ4

Η΄ Όμιλος: Β3, Δ3, Β4, Δ4

Οι δύο πρώτοι από τους ομίλους των θέσεων 1-8 προκρίνονται στα ημιτελικά.