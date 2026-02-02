Με έναν αγώνα «θρίλερ» έπεσε η αυλαία της Β΄ φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης γυναικών, που διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.

Η Ισπανία νίκησε την Ολλανδία 16-13 στα πέναλτι, αλλά το αποτέλεσμα αυτό την αφήνει εκτός ημιτελικών, για πρώτη φορά από το 2012.

Με το βαθμό που πήραν, οι «οράνιε» του Ευάγγελου Δουδέση κατέλαβαν την πρώτη θέση στον ΣΤ΄ όμιλο και θα παίξουν στα ημιτελικά με την Ιταλία, ενώ η Ουγγαρία προκρίθηκε ως δεύτερη και θα είναι η αντίπαλος της εθνικής Ελλάδας, την Τρίτη (3/2) στις 19:15, για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η Ισπανία, που έπαιζε με την… πλάτη στον τοίχο και χρειαζόταν νίκη με διαφορά δύο γκολ για να προκριθεί, προηγήθηκε 5-1 στη δεύτερη περίοδο, χάρη σε τέσσερα γκολ της Μπέα Ορτίθ, όμως η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική.

Με μεγάλη πρωταγωνίστρια τη φουνταριστή της Βουλιαγμένης, Κίτι Λιν Γιάουστρα, που σημείωσε πέντε γκολ και κέρδισε πολλές αποβολές, η Ολλανδία «γύρισε» το ματς και πέρασε μπροστά 9-8, στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Η ιβηρική ομάδα ξαναπήρε προβάδισμα 12-10, αλλά με ένα 3-0 οι πρωταθλήτριες Ευρώπης “κλείδωσαν” ουσιαστικά την πρόκριση. Η Ορτίθ με το έβδομο προσωπικό της γκολ διαμόρφωσε το 13-13 και οι Ισπανίδες πήραν τη νίκη γοήτρου στα πέναλτι, αλλά αυτό πλέον δεν είχε την παραμικρή σημασία.