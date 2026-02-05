Η Εθνική πόλο γυναικών θα βρεθεί απόψε (19:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) αντιμέτωπη με την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας, με στόχο να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Η γαλανόλευκη έφτασε στη διεκδίκηση του τρίτου σκαλιού του βάθρου μετά την τραγική ήττα στον ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία, όπου παρά την εξαιρετική εμφάνιση χάθηκε με 12-11 στα πέναλτι. Ένα αποτέλεσμα που άδικο για την πορεία και την απόδοση της ομάδας του Χάρη Παυλίδη.

Η Εθνική αδίκησε τον εαυτό της στην αρχή του αγώνα, βρισκόμενη πίσω στο σκορ, αλλά με χαρακτήρα και ψυχή κατάφερε να ισοφαρίσει σε 8-8 στην κανονική διάρκεια. Η πρόκριση στον μεγάλο τελικό και η διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου κρίθηκε στη… λοταρία των πέναλτι, ένας τρόπος πραγματικά σκληρός για να χαθεί μια τέτοια ευκαιρία. Οι αθλήτριες του Χάρη Παυλίδη έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά η μοίρα δεν τους χαμογέλασε στις καθοριστικές εκτελέσεις.

Τα προοίμια, όμως, είναι θετικά για τον αγώνα της τρίτης θέσης: Στη φάση των ομίλων του ίδιου πρωταθλήματος, οι γυναίκες μας είχαν επικρατήσει της Ιταλίας με 15-10, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους. Μάλιστα, η Εθνική ολοκλήρωσε την Α’ φάση με απόλυτο σκορ νικών, ενώ στη Β’ φάση πέτυχε ακόμη δύο μεγάλες νίκες πριν τον ημιτελικό.

Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2024 στο Αϊντχόφεν, ενώ το 2022 στο Σπλιτ είχε φτάσει μέχρι τον τελικό και κατέκτησε το ασημένιο. Απόψε, οι αθλήτριές μας θα επιδιώξουν να σηκώσουν το κεφάλι μετά την πικρία του ημιτελικού, να διατηρήσουν την παράδοση των μεταλλίων και να επιστρέψουν στην Ελλάδα με ένα ακόμη χάλκινο που θα είναι ελάχιστη δικαίωση για την εξαιρετική τους πορεία.

Μία μάχη υπερηφάνειας, αποφασιστικότητας και εξιλέωσης!