Πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι η κλήρωση για τους ομίλους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 10–25 Ιανουαρίου 2026, στην πρωτεύουσα της Σερβίας.

Η «γαλανόλευκη» και χάλκινη στο παγκόσμιο του 2025 θα αντιμετωπίσει στον Β’ Όμιλο τις Κροατία, Σλοβενία και Γεωργία.

Οι όμιλοι:

Α’ Όμιλος: Μάλτα, Γαλλία, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία

Β’ Όμιλος: Σλοβενία, Ελλάδα, Κροατία, Γεωργία

Γ’ Όμιλος: Ολλανδία, Ισραήλ, Σερβία, Ισπανία

Δ’ Όμιλος: Τουρκία, Ρουμανία, Ιταλία, Σλοβακία

Σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής που εισάγει η European Aquatics, οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στη Β΄ φάση, όπου δημιουργούνται δύο όμιλοι των έξι (ενοποιούνται ανά δύο οι όμιλοι της Α΄ φάσης), με τις ομάδες να μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Ο βασικός νεωτερισμός της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας είναι η κατάργηση των προημιτελικών, αφού από τους ομίλους της Β΄ φάσης θα προκύψει κατευθείαν η τετράδα των ημιτελικών.