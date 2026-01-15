Με απουσίες σε σχέση με τη 15άδα που κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο, τον περασμένο Ιούλιο στη Σιγκαπούρη, θα ταξιδέψει η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών στη Μαδέιρα, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (26 Ιανουαρίου-5 Φεβρουαρίου).

Η Αθηνά Γιαννοπούλου, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού σε δάχτυλο του χεριού και στον αγκώνα, η Στεφανία Σάντα λόγω υπερκόπωσης και η Νεφέλη Κρασσά λόγω προβλήματος υγείας δεν υπολογίζονται από τον Χάρη Παυλίδη για την αποστολή της πρωταθλήτριας και κυπελλούχου κόσμου στην Πορτογαλία.

Να σημειωθεί ότι οι Γιαννοπούλου και η Σάντα, που αποτελούν βασικά «γρανάζια» της ομάδας, ενώ και οι τρεις παίζουν από την δεξιά πλευρά!

«Πάμε με μείον τρεις παίκτριες, που παίζουν όλες από τη δεξιά πλευρά. Η Κρασσά θα έπαιρνε τη θέση κάποιας από τις άλλες δύο, αλλά αρρώστησε και πλέον είμαστε μείον τρεις και πρέπει να κάνουμε κάποια σχέδια, κάποιες… αλχημείες για να δούμε πώς θα γεμίσουμε αυτές τις θέσεις με αθλήτριες που δεν είναι η θέση τους και θα πρέπει να ανταποκριθούν. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει, θα το δούμε…» δήλωσε ο Παυλίδης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη σημερινή media day της εθνικής ομάδας, που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά.

«Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να με προβληματίζει, μια χαρά είναι όλα. Είναι μία χρονιά μετά τα δύο Παγκόσμια (σ.σ. Πρωτάθλημα και Κύπελλο) και όλος ο κόσμος έχει προσδοκίες από εμάς, κι εμείς έχουμε προσδοκίες από τους εαυτούς μας. Αλλά, ακόμη κι αν δεν πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά το σχεδιασμό μας, συνεχίζουμε κανονικά» πρόσθεσε ο τεχνικός της πρωταθλήτριας κόσμου.

Στο ερώτημα αν οι περσινές μεγάλες επιτυχίες σε Κίνα και Σιγκαπούρη δίνουν έξτρα αυτοπεποίθηση ή προσδίδουν περισσότερη πίεση στην ομάδα ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο Χάρης Παυλίδης απάντησε: «Σε ένα βαθμό και τα δύο. Πίεση έχεις όταν δεν είσαι προετοιμασμένος. Όταν είσαι απροπόνητος, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά και αρχίζεις να πιέζεσαι. Αυτό δεν το έχουμε. Αυτοπεποίθηση έχουμε μέχρι ένα βαθμό, πίστη στις παίκτριές μας και στο σύστημά μας».

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης, ο ομοσπονδιακός προπονητής είχε αναφερθεί στο ψυχολογικό βάρος που κουβαλούσαν οι διεθνείς παίκτριες, μετά τους συγκλονιστικούς τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μεταξύ Βουλιαγμένης και Ολυμπιακού. Η φετινή διοργάνωση διεξάγεται μεσούσης της σεζόν, άρα αυτή η παράμετρος… απαλείφεται, όμως δημιουργούνται κάποια άλλα προβλήματα, όπως εξηγεί ο Παυλίδης: «Είναι διαφορετικό το φορτίο που φέρνουν (σ.σ. οι παίκτριες) από τις ομάδες τους. Ο χρόνος ξεκούρασης και προετοιμασίας είναι μικρότερος, η προετοιμασία γίνεται σε κολυμβητήρια με όχι καλές συνθήκες. Τώρα που έφυγαν οι άνδρες ήρθαμε στο Παπαστράτειο, αλλά πολλές φορές κάνουμε το πρωί προπόνηση στο ΟΑΚΑ με κρύο. Το καλοκαίρι είναι πολύ καλύτερα, γιατί σχεδόν όλες οι πισίνες στην Ελλάδα είναι ανοιχτές, οπότε μπορείς να πας παντού να κάνεις προπόνηση. Αλλά και πάλι, δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογία, τόσα χρόνια έτσι κάνουμε προπόνηση. Θα προτιμούσα όμως να ήταν καλοκαίρι η διοργάνωση».

Διαφορά υπάρχει πλέον και στο σύστημα διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με δύο φάσεις ομίλων, αλλά ο ομοσπονδιακός τεχνικός επισημαίνει ότι «το νέο σύστημα διεξαγωγής δεν αλλάζει κάτι για τις γυναίκες, σε αντίθεση με τους άνδρες. Από του χρόνου που θα επιστρέψουν οι Ρωσίδες, και θα είναι ξανά πολύ δυνατές, κάτι μπορεί να αλλάξει».