Αλλαγές στο επιτελείο των ομοσπονδιακών προπονητών στην ανδρική υδατοσφαίριση προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος και υπεύθυνος του αθλήματος στην ΚΟΕ, Γιώργος Αφρουδάκης, μιλώντας στο επίσημο περιοδικό της ομοσπονδίας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής ομάδας, «πολιτική μας είναι να γίνονται κάποιες αλλαγές ανά Ολυμπιακό κύκλο. Ιδιαίτερα στις εθνικές ομάδες των ηλικιακών κατηγοριών, εκεί όπου δεν κρίνονται από το αποτέλεσμα ούτε οι αθλητές ούτε οι προπονητές. Πέρσι καταφέραμε και αλλάξαμε το προπονητικό σχήμα στις γυναίκες μετά από διαδοχικές επιτυχίες και πολλά μετάλλια. Κάναμε μία αλλαγή και φέτος ήρθε η ώρα των αγοριών. Δεν είχαμε και δεν έχουμε παράπονο από κανέναν προπονητή, ούτε στα αγόρια ούτε στα κορίτσια. Απλά θεωρούμε ότι πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες και σε άλλους προπονητές. Είμαστε πολύ τυχεροί που σαν χώρα έχουμε πολύ καλούς δασκάλους για τα παιδιά μας».

Αναφερόμενος στο ρεκόρ των οκτώ μεταλλίων σε δέκα διεθνείς διοργανώσεις, που κατέκτησαν μέσα στο 2025 οι εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης, ο Γιώργος Αφρουδάκης τονίζει μεταξύ άλλων:

«Η ΚΟΕ δεν κοιτάει τα μετάλλια, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγηθούμε στις διακρίσεις και πιθανότατα στο βάθρο σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Είχαμε πολλά προβλήματα στην προπαρασκευή, ενώ δεν αποφεύχθηκαν και τα λάθη. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο για το συμφέρον των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Το ταμείο γίνεται πάντα στο τέλος και το ταμείο φέτος ήταν πολύ θετικό. Ειδικά στα ηλικιακά πρωταθλήματα, δεν είναι αυτοσκοπός το μετάλλιο.

Στόχος είναι να δημιουργούμε αθλητές με σωστή νοοτροπία, οι οποίοι θα εξελίσσονται διαρκώς, προκειμένου -σωστά μεγαλωμένοι- να πλαισιώσουν τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών στην συνέχεια. Θέλουμε αθλητές με προσωπικότητα, παιδιά με ήθος, που να μας βγάζουν ασπροπρόσωπους στις διεθνείς διοργανώσεις. Το φετινό αποτέλεσμα μας δίνει την δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια σε αυτόν τον ρυθμό».

Ο αντιπρόεδρος της ΚΟΕ αναφέρθηκε και στο… απωθημένο της κατάκτησης ενός χρυσού μεταλλίου από την εθνική ανδρών, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται διαρκώς στην κορυφογραμμή του παγκόσμιου πόλο, αλλά κάθε φορά κάτι γίνεται και η πρώτη θέση… γλιστράει. «Μας απασχολεί, μας στεναχωρεί, αλλά δεν μας αγχώνει το συγκεκριμένο γεγονός. Θέλουμε ένα χρυσό μετάλλιο και το αξίζουμε» υπογράμμισε ο Γιώργος Αφρουδάκης. «Σε πολλές διοργανώσεις παίζουμε το καλύτερο πόλο σαν εθνική ανδρών. Όμως δεν φτάσαμε ποτέ στην κορυφή. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μας αγχώνει. Η Ισπανία, που θεωρείται η καλύτερη ομάδα των τελευταίων δέκα χρόνων, δεν έχει πάρει (σ.σ. Ολυμπιακό) μετάλλιο, όχι χρυσό, ούτε μετάλλιο, από το 1996 έως σήμερα! Εδώ και 32 χρόνια δηλαδή, εάν πάμε στο 2028 που θα γίνουν οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Τί να πουν οι Ισπανοί, όταν μας ακούν να στεναχωριόμαστε που δεν έχουμε πάρει ένα χρυσό μετάλλιο, όταν οι ίδιοι δεν έχουν δει το χρώμα του μεταλλίου εδώ και 32 χρόνια; Το παράδειγμα αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί τον προβληματισμό μας για την μη κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου, όταν νιώθουμε ότι μπορούμε και είμαστε ικανοί να φτάσουμε στην κορυφή. Όπως έγινε φέτος στην Σιγκαπούρη και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αξίζαμε να πάμε στον τελικό και να διεκδικήσουμε το χρυσό. Στα τελευταία τρία παιχνίδια της διοργάνωσης, με Ιταλία, Ισπανία και Σερβία, παίξαμε το καλύτερο πόλο στην ιστορία μας. Ήμασταν ομάδα για χρυσό μετάλλιο. Πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για το χάλκινο και στεναχωρημένοι για την απώλεια του χρυσού. Κάποια στιγμή μπορεί όμως να έρθει το χρυσό μετάλλιο και ίσως εκεί που δεν το περιμένεις».