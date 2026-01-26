Η Εθνική Πόλο Ανδρών κατέκτησε το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, επικρατώντας της Ιταλίας στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) οι χάλκινοι πολίστες του Θοδωρή Βλάχου επέστρεψαν στην Ελλάδα με τα μετάλλια στο στήθος.

Στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” τούς υποδέχθηκαν ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, που ήταν παρών και στο Βελιγράδι, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.

