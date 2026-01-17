Με έναν απογευματινό… περίπατο ξεκίνησε η Εθνική Υδατοσφαίρισης Ανδρών τις υποχρεώσεις της στη Β΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε 20-8 της Τουρκίας, παραμένει στην κορυφή του ΣΤ΄ ομίλου και πλέον επικεντρώνεται στο μεγάλο παιχνίδι της Δευτέρας (19/1, 19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) με την Ιταλία, όπου θα έχει την ευκαιρία να «σφραγίσει» την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο τετράλεπτο, υποχρεώνοντας τον Κώστα Λούδη, που βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας, να καλέσει τάιμ-άουτ. Οι Τούρκοι αντέδρασαν, εκμεταλλεύθηκαν κάποια λάθη των διεθνών και μείωσαν σε 4-3, ενώ είχαν μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν με διπλό παίκτη παραπάνω, όμως ο Ζερδεβάς απέκρουσε το σουτ του Τσανέρ. Ο Κάκαρης σκόραρε σε επίθεση με αριθμητικό πλεονέκτημα, εννέα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Ακολούθησε μία πολύ σπάνια φάση. Οι Τούρκοι έκαναν λάθος μετά τη σέντρα, ο τερματοφύλακας Κιλ είχε ανέβει ψηλά κι έτσι ο Καλογερόπουλος σούταρε από το κέντρο σε κενή εστία διαμορφώνοντας το 6-3 του πρώτου οκταλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τον Ντουζενλί να μειώνει με πολύ ωραίο γκολ σε 6-4 και, κάπου εκεί, οι διεθνείς αποφάσισαν να… πατήσουν γκάζι. Η «γαλανόλευκη» με έξι αναπάντητα γκολ ξέφυγε 12-4 στο ημίχρονο και «καθάρισε» το ματς.

Έτσι, ο Θοδωρής Βλάχος, που δεν είχε στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Γενηδουνιά, το μοίρασε και χρησιμοποίησε για αρκετή ώρα παίκτες που χρειάζεται να βρουν ρυθμό. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου σημείωσε έξι τέρματα σε ισάριθμες προσπάθειες, με τον Καλογερόπουλο να τον ακολουθεί με 5/5.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-1, 4-3, 4-1

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 6, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 5, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Σπάχιτς

Τουρκία (Κώστας Λούδης): Κιλ, Γενέρ, Ογκουζτσάν, Ατσάρ 1, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμάζογλου, Αλπμάν, Γιουτμάζ, Καχραμάν 1, Ντουζενλί 3, Μεράλ, Κούλογλου 2, Τσανέρ 1.

Στο πρώτο σημερινό παιχνίδι του ΣΤ΄ ομίλου, η Ιταλία με πέντε γκολ του Λορέντζο Μπρούνι νίκησε δύσκολα τη Γεωργία με 16-14, εκμεταλλευόμενη κυρίως το τετράλεπτο που έπαιξε με παίκτη παραπάνω, λόγω αποβολής του Νίκα Σουσιασβίλι για βιαιοπραγία, στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περιόδου. Η 1η αγωνιστική ολοκληρώνεται το βράδυ (21:30), με την αναμέτρηση της Κροατίας με τη Ρουμανία.