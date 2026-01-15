Με μία παλικαρίσια νίκη 11-10 επί της Κροατίας, η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών ολοκλήρωσε με το απόλυτο των εννέα βαθμών και στην πρώτη θέση του Β΄ ομίλου, τις υποχρεώσεις της στην Α΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Παρότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3.13, λόγω αποβολής του Γενηδουνιά για βιαιοπραγία, η ελληνική ομάδα επικράτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης των «χρβάτσκι» (μετά από 13 αγώνες με τέσσερις ισοπαλίες και εννέα ήττες) και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην τετράδα της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα συνεχίσει τους αγώνες του στον ΣΤ΄ όμιλο της Β΄ φάσης, όπου εκκινεί με έξι βαθμούς και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Τουρκία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.