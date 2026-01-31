Η Εθνική Πόλο Γυναικών πέτυχε μια επιβλητική νίκη με 15-10 επί της Ιταλίας, και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Η Ελλάδα έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση από την αρχή του αγώνα. Στο πρώτο οκτάλεπτο η γαλανόλευκη έφτασε στο 6-1, με εξαιρετική αμυντική λειτουργία.

Ξεχώρισε η Φωτεινή Τριχά, η κορυφαία παίκτρια του κόσμου, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Η Ελευθερία Πλευρίτου άνοιξε το σκορ και ήταν σημαντική στην επίθεση, ενώ η Ειρήνη Νίνου ήταν… πολυβόλο. Επίσης εξαιρετικές ήταν οι Ξενάκη, της Πάτρα, της Σιούτη και της τερματοφύλακα Σταματοπούλου που κράτησε την εστία μας σε κρίσιμες στιγμές.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Polo #γυναικών #Ελλάδα