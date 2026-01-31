Η Εθνική Πόλο Γυναικών πέτυχε μια επιβλητική νίκη με 15-10 επί της Ιταλίας, και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Η Ελλάδα έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση από την αρχή του αγώνα. Στο πρώτο οκτάλεπτο η γαλανόλευκη έφτασε στο 6-1, με εξαιρετική αμυντική λειτουργία.

Ξεχώρισε η Φωτεινή Τριχά, η κορυφαία παίκτρια του κόσμου, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Η Ελευθερία Πλευρίτου άνοιξε το σκορ και ήταν σημαντική στην επίθεση, ενώ η Ειρήνη Νίνου ήταν… πολυβόλο. Επίσης εξαιρετικές ήταν οι Ξενάκη, της Πάτρα, της Σιούτη και της τερματοφύλακα Σταματοπούλου που κράτησε την εστία μας σε κρίσιμες στιγμές.

