Η Εθνική ομάδα πάλεψε απέναντι στη Σερβία, αλλά τελικά γνώρισε την ήττα με 84-74 στην πρώτη αγωνιστική της Β’ Φάσης των προκριματικών του Eurobasket γυναικών.

Η Ελλάδα ξεκίνησε με τη Φασούλα να πετυχαίνει τους πρώτους πόντους της, ισοφαρίζοντας σε 2-2, ενώ η Σπανού έδωσε προσωρινά το προβάδισμα με 6-4. Η Σερβία, ωστόσο, βρήκε λύσεις στο ανοιχτό γήπεδο, με τη Γιάνκοβιτς να πρωταγωνιστεί και να οδηγεί τις γηπεδούχες στο 8-4.

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