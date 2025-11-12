Ένα κακό διάστημα στην 3η περίοδο, στέρησε από την εθνική μπάσκετ γυναικών τη δυνατότητα να ξεκινήσει με νίκη τους αγώνες της στους προκριματικούς του Ευρωμπάσκετ 2027.

Η ομάδα του Πέτρου Πρέκα ηττήθηκε 76-73 από την Κροατία στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου που έγινε στο κατάμεστο κλειστό της Κοζάνης.

Η «γαλανόλευκη» ήταν απόλυτα ανταγωνιστική για τρεις από τις τέσσερις περιόδους. Όμως, στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου η Κροατία πάτησε γκάζι, προηγήθηκε 49-42 με σερί 13-2 και έκλεισε το 10λεπτο με το σκορ στο 64-50 αφού οι διεθνείς μας πέτυχαν μόλις 10 πόντους στο διάστημα αυτό. Η Ελλάδα πάλεψε στο τελευταίο δεκάλεπτο αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Μελανό σημείο του παιχνιδιού, ο σοβαρός τραυματισμός της κορυφαίας της Κροατίας, Νίκι Μουλ, που αποχώρησε υποβασταζόμενη,ένα λεπτό πριν από το τέλος της αναμέτρησης.

Οι επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής στο πλαίσιο του 6ου ομίλου είναι με αντιπάλους τη Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια στις 15 Νοεμβρίου (19:00) και τη Δανία στην Κοπεγχάγη στις 18 Νοεμβρίου (19:30).

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 40-36, 50-64, 73-76

Eλλάδα (Πέτρος Πρέκας): Κριμιλή, Μποσγανά, Παυλοπούλου 3 (1), Τσινέκε 6, Λουκά 5 (1), Σπανού 17 (1), Χατζηλεοντή 4, Χριστινάκη 14 (2), Παρκς 5 (1), Φασούλα 19

Κροατία (Στίπε Μπράλιτς): Λάζιτς 7 (1), Μουλ 21 (4), Ούγεβιτς, Μπέγκιτς 8, Έργιαβετς 9 (1), Τάντιτς 2, Τσβίτκοβιτς 3, Ζέλους 11 (1), Βούκσιτς 3 (1), Βόιτουλεκ 10 (2)