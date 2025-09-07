Έχοντας κάνει ονειρικό ξεκίνημα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, η Εθνική μας ομάδα Ποδοσφαίρου φιλοδοξεί να κάνει το «2 στα 2» απέναντι στη Δανία, την οποία θα υποδεχτεί το βράδυ της Δευτέρας (8/9, 21:45, ALPHA) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

To αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θριάμβευσε την Παρασκευή, επικρατώντας με το εμφατικό 5-1 επί της Λευκορωσίας, ενώ την ίδια ώρα, Δανοί και Σκωτσέζοι έμεναν στο 0-0 στη μεταξύ τους αναμέτρηση, στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή του γκρουπ και μία νίκη επί της Δανίας θα ισχυροποιούσε αφάνταστα τη θέση της, ενόψει του επόμενου αγώνα της (9/10), που θα είναι στην έδρα της Σκωτίας.

Η «γαλανόλευκη» έδωσε μια εξαιρετική παράσταση στον εναρκτήριο αγώνα της, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 4-0 στο ημίχρονο, πετυχαίνοντας ένα πέμπτο γκολ, λίγο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, ενώ έχασε πολλές ευκαιρίες για αστρονομικό σκορ.

Η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στις διοργανώσεις του 2018 και 2022, αλλά τώρα θα «τσεκάρει» τις πιθανότητές της για την πρώτη θέση στον Γ’ Όμιλο, με τη Δανία να είναι πιθανό να αποδειχθεί ο μεγαλύτερος αντίπαλός της.

Η Ελλάδα έχει κερδίσει τρία, και έχει χάσει οκτώ από τα 15 προηγούμενα παιχνίδια της εναντίον της Δανίας, ενώ το σκορ ήταν 1-1, όταν οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά, σε φιλικό, τον Φεβρουάριο του 2009.

Η ομάδα του Μπράιαν Ρίμερ κέρδισε τα δύο φιλικά παιχνίδια του Ιουνίου εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας και της Λιθουανίας, αλλά ηττήθηκε με 5-2 από την Πορτογαλία στα προημιτελικά του UEFA Nations League τον Μάρτιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, αλλά κατάφεραν να φτάσουν στους 16 του Euro 2024, παρά το γεγονός ότι δεν κατόρθωσαν να κερδίσουν ούτε έναν αγώνα στο τουρνουά.

Η τελευταία νίκη της Δανίας επί της Ελλάδας ήταν με 1-0 κατά τη διάρκεια των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006.

Ο Ράσμους Χόιλουντ είναι μια επιλογή για να αγωνιστεί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, αλλά αναμένεται ότι ο επιθετικός της Νάπολι θα είναι στον πάγκο, με τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ να διατηρεί τη θέση του δίπλα στον Μίκα Μπίρεθ.

Ο Μόρτεν Χιούλμαντ αναμένεται να αγωνιστεί στο κέντρο της δανικής μεσαίας γραμμής, ενώ βασικός αναμένεται να ξεκινήσει και ο Μίκελ Ντάμσγκαρντ.

Ο Ρίμερ θα αναζητήσει πιο επιθετικό πνεύμα τη Δευτέρα, και ο επιθετικός της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ, Γουίλιαμ Όσουλα, είναι επίσης υποψήφιος για να κάνει το ντεμπούτο του με την Εθνική.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Λιθουανός Ντονάτας Ρούμσας, γνώριμος των ελληνικών ομάδων αλλά και της Εθνικής, καθώς έχει διευθύνει παιχνίδια τους.

Πιθανές αρχικές ενδεκάδες:

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Κρίστενσεν, Ντρέιερ, Χιούλμαντ, Χόιμπιεργκ, Μέλε, Ντάμσγκαρντ, Ντόλμπεργκ, Μπίρεθ