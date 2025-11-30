Τη … μοναξιά της κορυφής του Β’ προκριματικού ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 απολαμβάνει από σήμερα η Εθνική Ανδρών.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 76-68 της Πορτογαλίας στην περιφέρεια Ματοσίνιος του Πόρτο και έγραψε το «δύο στα δύο», υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην πρώτη ήττα τους.

Με την άμυνα να κάνει τη διαφορά, κρατώντας την Πορτογαλία κάτω από τους 20 πόντους σε κάθε δεκάλεπτο, καλά ποσοστά ευστοχίας και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ, η «γαλανόλευκη» πήρε αυτό που ήθελε απόψε χωρίς να χρειαστεί να πατήσει … γκάζι.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης οδήγησε και απόψε την επίθεση της Εθνικής με 15 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ … διψήφιοι ήταν και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (12π.), Ναζρ Μήτρου-Λονγκ (11π.), Κώστας Παπανικολάου (10π.). Από τους Πορτογάλους ξεχώρισε ο Τραβάντε Ουίλιαμς, με 15 πόντους.