Με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21 η Εθνική Ελπίδων προετοιμάζεται στο Ρέικιαβικ για τις δύο αναμετρήσεις με την Ισλανδία. Η ελληνική αποστολή έφτασε στην ισλανδική πρωτεύουσα τη Δευτέρα (9/11) και μία ημέρα αργότερα πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση επί ισλανδικού εδάφους.

Το κρύο ήταν αισθητό, καθώς το θερμόμετρο έδειχνε μόλις 7 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής προπόνησης.

Πλέον, η προσοχή όλων στρέφεται στην πρώτη αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη (12/11) στις 15:00. Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στους Ισλανδούς και να διεκδικήσει την παρουσία της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Την αποστολή της ομάδας συγκροτούν οι:

Τερματοφύλακες: Δημήτρης Μοναστηρλής (ΠΑΟΚ), Νικόλαος Νέστορας Μπότης (Πογκόν), Θεόφιλος Κακαδιάρης (Αστέρας Τρίπολης).

Αμυντικοί: Αλέξης Καλογερόπουλος (Νυρεμβέργη), Χρήστος Αλεξίου (ΑΕΚ), Δημήτρης Κεραμίτσης (Πογκόν), Γιώργος-Μάριος Κάτρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Πολυκράτης (Κηφισιά), Κωνσταντίνος Κωστούλας (ΟΦΗ), Νόα Άλεν (Σικάγο Φάιρ), Μάριος-Ταξιάρχης Φίλων (Λεβαδειακός).

Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας (Ολυμπιακός), Σωτήρης Κοντούρης (Παναθηναϊκός), Χρήστος Αλμύρας (Τζουργκάρντεν), Κωνσταντίνος Γκούμας (Λεβαδειακός), Αντριάνο Μπρέγκου (Παναιτωλικός), Χρήστος Μουζακίτης (Χαλ), Δημήτρης Καλοσκάμης (ΑΕΚ).

Επιθετικοί: Αντώνιος Παπακανέλλος (Αστέρας Τρίπολης), Γεώργιος Κούτσιας (Φαμαλικάο), Δημήτριος Ράλλης (Γιαγκελόνια), Ανέστης Μύθου (ΠΑΟΚ), Γιώργος Κυριόπουλος (Κηφισιά), Γιάννης Θεοδοσουλάκης (ΟΦΗ), Σταύρος Πνευμονίδης (Ατρόμητος), Λάμπρος Σμυρλής (Παναιτωλικός).