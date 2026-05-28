Την πρώτη της συγκέντρωση εν όψει των φιλικών αναμετρήσεων με Σουηδία και Ιταλία πραγματοποίησε νωρίτερα η Εθνική Ελλάδας, ξεκινώντας ουσιαστικά την προετοιμασία της για τις υποχρεώσεις του Ιουνίου.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 7 Ιουνίου, θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε δύο φιλικά υψηλού επιπέδου που θα αποτελέσουν σημαντικά τεστ εν όψει του Nations League.

