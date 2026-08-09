Η Εθνική Παίδων πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο EuroBasket U16, επικρατώντας της Γεωργίας με 86-63 στην Οραντέα, για την 3η αγωνιστική του Group C. Μετά τις ήττες από Ισπανία και Ισραήλ, η Ελλάδα «έσπασε το ρόδι» και πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στην επόμενη φάση.

Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Μισιακού ήταν οι Χαράλαμπος Χριστοδούλου, που άγγιξε το triple-double με 12 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, Θανάσης Σπανούλης με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, καθώς και Ανδρέας Μπάρλος με 18 πόντους και 4 ασίστ.

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