Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα της Δευτέρας (16/11, 21:45, ALPHA, Novasports Start) με αντίπαλο τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, με στόχο να «κλείσει» με νίκη την πρώτη παρουσία της στη League A του Nations League και να ελπίζει σε πρόκριση στους «8», αφήνοντας πίσω το κάζο από την Ολλανδία.

Στην τελευταία προπόνηση όμως προέκυψε διπλό πρόβλημα. Ο Χρήστος Τζόλης και ο Φώτης Ιωαννίδης αισθάνθηκαν μυϊκές ενοχλήσεις και υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

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