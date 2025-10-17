Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Οκτώ θέσεις υποχώρησε η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, που ανακοινώθηκε σήμερα (17/10).

Πιο συγκεκριμένα από την 40η θέση, που ήμασταν μέχρι πρότινος πλέον είμαστε στην 48η.

Από εκεί και πέρα η Ισπανία (1η) έχει ενισχύσει την κυριαρχία της χάρη σε δύο συνεχόμενες νίκες, διατηρώντας τη θέση που κατέλαβε στην προηγούμενη κατάταξη, όταν τερμάτισε την πρωτοπορία της Αργεντινής που εκτεινόταν μέχρι τον Απρίλιο του 2023.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, ωστόσο, την ακολουθεί, έχοντας ξεπεράσει τη Γαλλία (3η, -1) μετά την ισοπαλία με 2-2 εκτός έδρας με την Ισλανδία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Από τη μεριά της η Γερμανία έχει ανακτήσει τη θέση της στην πρώτη δεκάδα, μετά από μία σύντομη απουσία από το TOP-10.

Η πρώτη 10άδα έχει ως εξής:

1. Ισπανία 1.880,76 βαθμοί

2. Αργεντινή 1.872,43

3. Γαλλία 1.862,71

4. Αγγλία 1.824,30

5. Πορτογαλία 1.778

6. Ολλανδία 1.759,96

7. Βραζιλία 1.758,85

8. Βέλγιο 1.740,01

9. Ιταλία 1.717,15

10. Γερμανία 1.713,30

…

48. ΕΛΛΑΔΑ 1.472,99

Η επόμενη παγκόσμια κατάταξη ανδρών στις 21 Νοεμβρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ