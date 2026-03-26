Ο Λάζαρος Ρότα ήταν ο εκπρόσωπος των παικτών της Εθνικής στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, πριν από την αυριανή φιλική αναμέτρηση με την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης» (27/3, 21:00).

Ο δεξιός οπισθοφύλακας της ΑΕΚ, χαρακτήρισε κάθε παιχνίδι της Εθνικής υποχρέωση και ευθύνη, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να επιδείξουν 100% σοβαρότητα για να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα με την Παραγουάη. Τέλος, αναφέρθηκε στην αποτυχία της Εθνικής να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, τονίζοντας ότι η απογοήτευση είναι ένα συναίσθημα που βαραίνει τους διεθνείς.

