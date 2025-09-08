Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν εξαιρετικός τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση και έδωσε πολύτιμες βοήθειες στην Εθνική μας στη νίκη με 84-79 επί του Ισραήλ, που έστειλε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Στις δηλώσεις του, μετά το τέλος του αγώνα στη Ρίγα, ο διεθνής φόργουορντ, επισήμανε: «Παίξαμε καλά όλοι, όχι μόνο εγώ. Όλοι όσοι μπήκαν στο παρκέ. Είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη και θα ξεκουραστούμε, θα συγκεντρωθούμε και θα πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Την εμπιστοσύνη την κερδίζεις πιστεύω.

Πρέπει να παίξουμε καλά. Παίξαμε καλή άμυνα στο πρώτο ημίχρονο, με εξαίρεση κάποιες φάσεις, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και μείναμε στο παιχνίδι.

Όσον αφορά στη συνέχεια, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, πρέπει να δουλέψουμε για να καταφέρουμε να νικήσουμε την Λιθουανία. Θα είναι ένα παιχνίδι πιο δύσκολο από το σημερινό. Στόχος μας είναι να γινόμαστε καλύτεροι παιχνίδι με το παιχνίδι και στο τέλος να είμαστε τέλειοι στο τελευταίο παιχνίδι».