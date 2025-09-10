Η εθνική βρίσκεται στα ημιτελικά μίας διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά από δεκαέξι χρόνια, με τη… μοίρα να φέρνει στον δρόμο της… με φόντο τον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025, την Τουρκία, την ερχόμενη Παρασκευή (12/9, 21:00). Οι Έλληνες διεθνείς προπονήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9), στο βοηθητικό γήπεδο της Arena Riga και όλοι συμφώνησαν πως ο αποκλεισμός της Λιθουανίας στα προημιτελικά, δεν θα σημάνει τίποτα, αν δεν πάρουν τη νίκη επί της Τουρκίας, ώστε να βρεθούν στον τελικό της Κυριακής (14/9).

«Δεν υπάρχουν ημέρες για ξεκούραση, πρέπει να ερχόμαστε στο γήπεδο καθημερινά για να δουλεύουμε. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στα ημιτελικά, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω,» δήλωσε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και υποσχέθηκε πως με τη δουλειά… θα μπουν και τα σουτ, που δεν μπήκαν την Τρίτη (9/9) κόντρα στη Λιθουανία.

Για το αν είχε γεννηθεί στο Ευρωμπάσκετ του 2005, ο Σαμοντούροβ τόνισε: «Είχα γεννηθεί λίγους μήνες πριν πάρουμε το Ευρωμπάσκετ του 2005. Έχω δει βίντεο από εκείνους τους αγώνες».

Για το αν τον παίρνει ο ύπνος μετά τα ματς: «Όχι, είναι η αλήθεια».

Για το γεγονός ότι οι φίλαθλοι φώναζαν ρυθμικά το όνομά του: «Φυσικά το άκουσα και ήμουν πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».

Για τα οικεία πρόσωπα στην ομάδα της Τουρκίας: «Σίγουρα είναι ξεχωριστό, αλλά μέσα στο παρκέ παίζουμε για να κερδίσουμε και δεν θα κοιτάξουμε τίποτε άλλο».

Για το αν του έστειλε κάποιο μήνυμα ο Εργκίν Αταμάν: «Όχι, δεν μου έχει στείλει».

Για την εμπιστοσύνη του προπονητή και των συμπαικτών του: «Με κάνει να νιώθω πολύ ωραία. Μου δίνει μεγάλο κίνητρο. Ακόμη κι όταν χάνω κάποιο σουτ μού λένε ‘ξανασούταρε’».

Για τα άστοχα σουτ του την Τρίτη: «Πρέπει να δουλέψω παραπάνω και θα μπουν αυτά τα σουτ».

Για το αν ο κόουτς είπε στους παίκτες ‘Excellent’ για τη χθεσινή τους απόδοση: «Η αλήθεια είναι πως χθες δεν είδαμε βίντεο, γιατί γυρίσαμε αργά στο ξενοδοχείο. Θα δούμε σήμερα μάλλον».

Ο άμεσος συνεργάτης του Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης τόνισε: «Η προσέγγισή μας θα είναι ίδια με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ξέρουμε πως είναι ένας ημιτελικός αλλά η προετοιμασία για αυτά τα νοκ άουτ έχει αρχίσει πολύ πριν, σε ψυχολογικό, σε σωματικό και τακτικό επίπεδο. Δεν έχουμε να σκεφτούμε τίποτε άλλο πέρα από την μέγιστη προετοιμασία και την προσήλωση στον έναν και μοναδικό στόχο που έχουμε».

Για το αν αποτελεί πλεονέκτημα για την Τουρκία ότι ο Εργκίν Αταμάν γνωρίζει τους Έλληνες παίκτες: «Κι εμείς ξέρουμε τον τρόπο που αγωνίζεται ο κόουτς εδώ και χρόνια. Σε αυτό το επίπεδο δεν έχουν να κρύψουν και πολλά οι ομάδες. Το τακτικό είναι ένα κομμάτι, αλλά το πώς θα το εκτελέσεις και πόσο συγκεντρωμένος θα είσαι σε όλο αυτό, είναι το μέγιστο. Χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά».

Για το αν υπάρχει κόπωση στους παίκτες: «Είναι η ρουτίνα των παιδιών. Το ζητάνε κιόλας να έρθουν στην προπόνηση. Δεν μπορείς σε καμία στιγμή της ημέρας να μην σκέφτεσαι τον στόχο σου. Έχει δοθεί η κατεύθυνση από τον κόουτς και είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα».

Για την άμυνα της Εθνικής ομάδας: «Για τα αμυντικά αντανακλαστικά μας είχαμε σκέψεις, αλλά έχουν βγει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι τρομερά σημαντικό γι’ αυτή την ομάδα να έχει κατοχές και από την άμυνα. Ούτως ή άλλως στην επίθεση έχουμε μια σφαίρα επιρροής που είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα άλλα παιδιά όταν μπαίνουν. Αυτό που με έκανε χαρούμενο χθες είναι πως ακόμη κι όταν δεν ήταν ο ίδιος στην πεντάδα, εμείς συνεχίσαμε να παίζουμε σωστό και συγκροτημένο μπάσκετ. Τα αμυντικά αντανακλαστικά μας δεν με ξάφνιασαν, αλλά είναι σε αυτό ακριβώς το επίπεδο που θέλουμε».

Για το αν μπορεί ο Βασίλης Σπανούλης να ξεπεράσει ως προπονητής τον μύθο του ως παίκτη: «Δεν υπάρχουν φαινόμενα. Είμαστε με τον κόουτς περίπου τρία χρόνια τώρα, έχω μάθει ότι υπάρχει πάρα πολύ σκληρή δουλειά, πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση και να είσαι ταγμένος σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται υπερανάλυση ή όχι, αλλά είναι ο μόνος τρόπος που πρέπει να έχουν αυτές οι ομάδες για να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχουν φαινόμενα, θαύματα ή μαγικές σφαίρες για κάτι. Ο κόουτς μπορεί να ξεπεράσει τον παίκτη, 100%».

Για τη στάση των παικτών μετά τη χθεσινή νίκη: «Τα παιδιά, επειδή τα ζούμε από την πρώτη μέρα προετοιμασίας, θεωρώ ότι είναι ταγμένα για αυτό το πράγμα. Μπορεί να υπήρχε μια φωνασκούσα μειοψηφία για το τι μπορούν να καταφέρουν, αλλά νομίζω ότι οι απαντήσεις δίνονται στο γήπεδο. Δεν είναι πίεση όλο αυτό, είναι η έκφραση ότι πετυχαίνουν πράγματα και ότι θέλουν να εκφραστούν. Ξέρουν πού βρίσκονται, τι μπορούν να καταφέρουν και ήταν πολύ σημαντικό ότι χθες, αν μπαίνατε στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα, δεν μιλούσε κανένας ούτε πανηγύριζε κανένας».

Για την αντιμετώπιση του Σενγκούν: «Δεν υπάρχουν πειραματισμοί, υπάρχει τακτική. Το ότι μπορεί να λειτουργήσει ή όχι είναι ένα άλλο θέμα, πρέπει να προσαρμοστείς μέσα στη ροή του αγώνα. Ξέραμε τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Βαλαντσιούνας, που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί στο ένας εναντίον ενός. Προσαρμόσαμε κάποια πράγματα στη διάρκεια του παιχνιδιού, νομίζω ότι λειτούργησαν, αφού παρότι έβαλε κάποιους πόντους η Λιθουανία δεν είχε τη ροή που είχε. Ξέρουμε ότι η Τουρκία έχει σημεία αναφοράς τρεις παίκτες, τον Λάρκιν, τον Όσμαν και τον Σενγκούν. Έχουμε σκεφτεί πολλά πράγματα, συζητάμε, καταστρώνουμε την τακτική μας και ό,τι και να πούμε το πιο σημαντικό είναι το πώς θα το εκτελέσουμε. Σε αυτό το κομμάτι διαφοροποιούμαστε και από τις υπόλοιπες ομάδες».