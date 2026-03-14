Χωρίς να συναντήσει αντίσταση η εθνική γυναικών συνέτριψε στο Ιβανώφειο τη Βόρεια Μακεδονία, με 101-47, για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027.

Με αυτό το αποτέλεσμα διατηρείται στη 2η θέση στη βαθμολογία του 6ου ομίλου, και παραμένει σε τροχιά πρόκρισης για την επόμενη προκριματική φάση της διοργάνωσης.

Την Τρίτη (17/3, 17:00), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα υποδεχτεί εκ νέου στο Ιβανώφειο, για την 6η αγωνιστική του δεύτερου παραθύρου, τη Δανία.

Εξαιρετική άμυνα και εκτελεστική δεινότητα, αποτέλεσαν «κλειδιά» για την άνετη επικράτηση της Ελλάδας, για την οποία ξεχώρισαν οι Ιωάννα Κριμίλη (18 πόντοι, 3 ασίστ), Μαριέλλα Φασούλα (18 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κλεψίματα, 1 κόψιμο), Έλενα Τσινέκε (16 πόντοι, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα) και Άρτεμις Σπανού (14 πόντοι, 8 ριμπάουντ).

Πρώτη σκόρερ για τη Βόρεια Μακεδονία ήταν η Μέριτ Χέμπε (21 πόντοι, 8 ριμπάουντ).

Επενδύοντας στα αμυντικά αντανακλαστικά της και την ευστοχία της από τα 6.74 (4/6 τρίποντα), μετά το 3-3 στο δίλεπτο της αναμέτρησης, η Ελλάδα, έχοντας τις Τσινένε, Φασούλα κινητήριους μοχλούς, ‘έγραψε’ επιμέρους 16-2 και βρέθηκε στο +14 (6’ 19-5). Απόσταση η οποία, με τις Κριμίλη, Σπανού να μπαίνουν στην εξίσωση, «ανέβηκε» στο 11’ στο +24 (33-9) και στο 14’ στο +27 (38-11).

Με το +27 έφυγε η εθνική στα αποδυτήρια για το ημίχρονο (49-22), διαφορά την οποία, με σερί 26-0 στην τρίτη περίοδο, ‘εκτόξευσε’ στο +53 (27’ 75-22).

Στο 38’ η Ελλάδα είχε τη μέγιστη τιμή στη διαφορά, το +54 (97-43), επίπεδο στο οποίο την κράτησε μέχρι το τέλος του ματς.

Τα δεκάλεπτα: 29-7, 49-22, 77-27, 101-47

Ελλάδα (Πέτρος Πρέκας): Κριμίλη 18 (2), Σταμολάμπρου 4, Τσινέκε 16 (2), Γαλανόπουλος 2, Λούκα 8 (1), Σπανού 14, Χριστινάκη 6, Χαιριστανίδου, Μποσγανά 8, Παυλοπούλου 3 (1), Φασούλα 18 (2), Στολίγκα 4.

Βόρεια Μακεδονία (Αλεκσάνταρ Ασαντάνοφ): Χέμπε 21 (1), Τασέφσκα 2, Νικόλοφ 3, Στογιανόφσκα 7 (1), Σέλκοβα 6, Νίκολιτς 2, Τραϊκόφσκα 2, Μιλοσάβνιεβιτς 2, Πισλέβσκα, Νασέφσκα 2, Αλέκσοβσκα.