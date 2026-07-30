Λίγο μετά την ήττα από την Ισπανία με 69-66 στην προημιτελική φάση του Eurobasket U18, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σκροπολίθας έκανε τον απολογισμό του αγώνα, τονίζοντας ότι η Εθνική θα δώσει και την ψυχή της για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Ο προπονητής της Εθνικής επιχείρησε να βάλει στην άκρη το αίσθημα της απογοήτευσης μετά την ήττα, τονίζοντας πως το αποτέλεσμα δεν αναιρεί την προσπάθεια και την καλή εικόνα που έχει παρουσιάσει η ομάδα στο τουρνουά.

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