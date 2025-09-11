Ο Κώστας Σλούκας δεν έχει αμφιβολίες… Τη νίκη στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 Ελλάδα-Τουρκία (12/9, 21:00, Novasports Start, ΕΡΤ1) θα πάρει η εθνική ομάδα που θα τη θέλει περισσότερο.

«Θα είμαι τελείως ευθύς, δεν πιστεύω σε τακτικές σε τέτοια παιχνίδια. Ό,τι και να πούμε στο βίντεο και όπως και να προετοιμαστούμε, είναι ποιος το θέλει πιο πολύ. Δεν είναι αν θα μπει ένα σουτ ή όχι, αλλά το υπόλοιπο παιχνίδι. Ποιος θα πάρει τις 50-50 μπάλες, αν θα ελέγξεις τα ριμπάουντ, οι επιλογές, να μην δεχτείς εύκολα καλάθια… Αυτά το κρίνουν περισσότερο, αυτά είναι τα σημαντικά. Τα τακτικά δίνουν μια βάση, αλλά η καρδιά, η διάθεση και η αυτοπεποίθηση είναι τα κλειδιά σε αυτά τα παιχνίδια», εξήγησε ο Κώστας Σλούκας, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, με το τέλος της σημερινής προπόνησης στη Ρίγα.

Τι σημαίνει για τον ίδιο αυτός ο αγώνας; «Δεν κοιτάω τι μου λείπει από την καριέρα μου. Το αυριανό παιχνίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο, για όλους εμάς, για όλο το έθνος. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο… άπειρος σε τέτοια παιχνίδια, είναι η πρώτη φορά που παίζω ημιτελικό με την εθνική ομάδα. Θα προσπαθήσω να είμαι ακόμη πιο συγκεντρωμένος. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τα λόγια μας, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι».

Για τις διαφορές πνευματικής προσέγγισης του ημιτελικού απέναντι στην Τουρκία εν συγκρίσει με τον προημιτελικό με τη Λιθουανία, ο Σλούκας απάντησε: «Για μας είναι το ίδιο πνευματικά. Αν χάναμε το χιαστί με τη Λιθουανία, θα πηγαίναμε σπίτι μας. Συνήθως εκεί σταματούσαμε. Φέτος κάναμε ένα βήμα παραπάνω, αλλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση το αυριανό παιχνίδι, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλαντούχα, που όμως έχει χτυπητές αδυναμίες».

Για το πάθος που βγάζει στο γήπεδο εξήγησε: «Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου μπροστά μου. Δούλεψα πολύ το καλοκαίρι, δεν ξεκουράστηκα σχεδόν καθόλου, δεν είχα την οικογένειά μου, γιατί πραγματικά πίστευα σε μια πολύ καλή πορεία της φετινής ομάδας. Το γεγονός ότι ο Βασίλης είναι στο τιμόνι εμπνέει μια σιγουριά και μια εμπιστοσύνη επιπλέον, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους προηγούμενους προπονητές. Πνευματικά όλοι είμαστε έτοιμοι γιατί οι σφαλιάρες έχουν μείνει στο μυαλό μας. Το αυριανό παιχνίδι είναι πιθανόν το μεγαλύτερο στην καριέρα μου».

Για τα λόγια του Εργκίν Αταμάν πως ‘δεν μπορεί να σταματήσει κανείς τον Σλούκα’ είπε: «Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Είναι πολύ μεγάλος προπονητής, το έχω πει πολλές φορές. Είναι καταξιωμένος, τα τελευταία δέκα χρόνια είναι ο καλύτερος προπονητής βάσει τίτλων. Έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σύνολο με πολύ ταλαντούχους παίκτες, η επιρροή του στο παιχνίδι είναι πολύ μεγάλη και εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά. Ελπίζω να έχουμε την τύχη με το μέρος μας».

Για την ένταση που έβγαλε μετά την πρόκριση στα ημιτελικά υπογράμμισε: «Κάθε φορά είναι συναισθηματικό για μένα όταν φοράω το εθνόσημο. Επειδή γνωρίζω ότι μάλλον ο κύκλος μου τελειώνει με το τελευταίο τουρνουά, είναι μια παρακαταθήκη που θέλω να αφήσω πίσω μου. Κοιτάζω το αυριανό παιχνίδι μόνο, δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι για όλους μας, υπάρχει πολύ μεγάλη προσμονή και εμπιστοσύνη σε όλη την ομάδα».

Τέλος, για το αν θέλει να πάρει ένα σουτ νίκης όπως αυτό της εθνικής ομάδας στον ημιτελικό του 2005 απέναντι στη Γαλλία, ο Κώστας Σλούκας ήταν ξεκάθαρος: «Όχι, δεν το θέλω. Προτιμώ να κερδίσουμε εύκολα και να βρεθούμε στον τελικό».